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Происшествия10 августа 2021 11:59

В Тольятти за кражу самоката задержали шестиклассницу

Девочку воспитывает бабушка, сейчас она объясняется с полицейскими
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Чтобы найти подозреваемую, стражам порядка понадобилась пара месяцев

Чтобы найти подозреваемую, стражам порядка понадобилась пара месяцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинские полицейские нашли подозреваемую в краже самоката – претензии силовиков адресованы к Кате (имя девочки изменено), которая в этом году закончила 6 класс.

- Самокат пропал еще 10 мая, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Во время расследования стало ясно, что его забрала какая-то девочка прямо с детской площадки возле жилого дома в Комсомольском районе. Ущерб потерпевшая оценила в 3,5 тысячи рублей.

Ту самую девочку полицейским удалось найти почти два месяца спустя. Недавно они пришли с вопросами к ней домой. Там они нашли украденный самокат и крайне обескураженную бабушку, которая и подумать не могла, что Катя украла чужую вещь. Ей-то внучка сказала, что самокат ей подружка дала покататься!

Как бы то ни было, с девочки уже взяли явку с повинной, самокат вернули законной владелице.