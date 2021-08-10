В Тольятти за кражу самоката задержали шестиклассницу

Чтобы найти подозреваемую, стражам порядка понадобилась пара месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинские полицейские нашли подозреваемую в краже самоката – претензии силовиков адресованы к Кате (имя девочки изменено), которая в этом году закончила 6 класс.

- Самокат пропал еще 10 мая, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Во время расследования стало ясно, что его забрала какая-то девочка прямо с детской площадки возле жилого дома в Комсомольском районе. Ущерб потерпевшая оценила в 3,5 тысячи рублей.

Ту самую девочку полицейским удалось найти почти два месяца спустя. Недавно они пришли с вопросами к ней домой. Там они нашли украденный самокат и крайне обескураженную бабушку, которая и подумать не могла, что Катя украла чужую вещь. Ей-то внучка сказала, что самокат ей подружка дала покататься!

Как бы то ни было, с девочки уже взяли явку с повинной, самокат вернули законной владелице.