Самарским футболистом интересуются «Челси» и «Лейпциг»

В детстве Арсен Захарян занимался в школе «Крыльев Советов», но потом перебрался в «Динамо», где и начал профессиональную карьеру.

Уроженцем Самары и воспитанником местного футбола Арсеном Захаряном интересуются два европейских клуба – «Челси» и «РБ Лейпциг». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Сумма выкупа, прописанная в контракте 18-летнего полузащитника московского «Динамо», составляет 12 млн евро. Это только для зарубежных клубов. В следующем сезоне сумма выкупа футболиста вырастет на 3 млн евро.

Арсен Захарян в детстве занимался в футбольной школе «Крыльев Советов» и в Академии имени Коноплева у тренера Владимира Королева. Еще в юношеские годы полузащитник переехал в Москву, где тренировался в академии «Динамо».