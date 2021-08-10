В Самарской области за прошедшие сутки резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Появилась статистика по коронавирусу на 10 августа 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает увеличиваться количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Также растет и количество смертей среди пациентов.

За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 449 жителей. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 80 939 жителей Самарской области.

По данным на 10 августа, 72 908 пациентов на сегодня успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровел 201 человек.

Что касается печальной статистики по коронавирусу, то за минувшие сутки наблюдается резкое увеличение количества смертей среди больных с подтвержденным диагнозом. Так, по данным на 10 августа в Самарской области от коронавируса скончался 21 человек. Напомним, что вчера этот показатель составил 14 случаев. Таким образом, общее количество летальных случаев на сегодняшний день составляет 2800.