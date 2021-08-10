В Самаре квартиру из уголовного дела о двойных продажах пытаются продать в третий раз

Такие листовки начали недавно развешивать по доскам объявлений в Самаре Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Продам 2-комнатную квартиру. 48,5 кв метров. Хороший ремонт из дорогих материалов. Все окна выходят в сторону Волги», - листовки в таким содержимым начали недавно развешивать по доскам объявлений в Самаре.

Проблема в том, что на фото – интерьеры квартиры, которая была продана уже как минимум дважды и фигурирует в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Потерпевшая, которая когда-то делала себе «хороший ремонт из дорогих материалов», сразу узнала «свое» жилье и забила тревогу: как же так? Разве квартира не должна быть под арестом до окончания расследования? Так же число потерпевших будет только расти!

- Квартира не под арестом, - заявил по телефону корреспонденту «КП-Самара» Владимир, который объяснил, что он – не собственник, но представляет интересы пожилой семейной пары. – Вы можете сами это проверить при помощи Росреестра.

Редакция «КП-Самара» уже направила запрос в полицию с просьбой объяснить, что же собственно происходит со злополучным уголовным делом, которое тянется много лет. О полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

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