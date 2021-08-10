В Самаре полицейские остановили нетрезвого водителя, который не мог стоять на ногах

Парень уже был лишен прав за вождение в пьяном виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, вечером 9 августа, полицейские оставили транспортное средство, за рулем которого находился молодой человек с признаками опьянения. Очевидцы сняли на видео момент задержания нетрезвого водителя.

На кадрах видно, что парень находится в неадекватном состоянии – он не может спокойно стоять на месте и будто пританцовывает. В комментариях под опубликованным видео предположили, что молодой человек может находиться под наркотическими веществами.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 28-летнего водителя остановили на улице Краснодонская, 10. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Позже выяснилось, что молодой человек уже садился за руль нетрезвым ранее, он был лишен права управления автомобилем за вождение в пьяном виде в феврале этого года.