Макс +100500 запускает новое шоу на телеканале «ЧЕ!»

Максим Голополосов запускает новое шоу на телеканале "ЧЕ!"

14 августа на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера шоу с Максимом Голополосовым. «iТопчик» — обзоры на развлекательный контент со всего мира. Популярные тренды из TikTok, видеоблогеры и топовые шоу, набирающие миллионы просмотров в сети.

Всё это популярный ведущий будет отбирать для программы вместе с новым напарником. Впервые Макс +100500 будет вести передачу вместе с соведущим. В новом проекте им станет один из самых известных актёров дубляжа Петр Гланц.

Петр Гланц известен по озвучке голливудских блокбастеров, сериалов, компьютерных игр и рекламы. Самые известные его персонажи - Дэдпул, Тирион Ланнистер из «Игры Престолов», коммандер Спок из «Звёздного пути».

Однако в кадре Гланца зрители не увидят, он предпочитает оставаться в тени, поэтому на проекте «iТопчик» к нему будут обращаться не иначе, как «мистер Голос». Вместе ведущие будут соревноваться в остроумии, шутить и подкалывать друг друга, попутно обозревая всё самое интересное, дикое и дико интересное, что есть в сети.

Новый проект Макса +100500 будет транслироваться с 14 августа в 23:30 по выходным на телеканале «ЧЕ!».