Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки в тольяттинской стоматологии

Причины смерти предстоит установить экспертам Фото: предоставлено пресс-службой

Гибелью 10-летней девочки в тольяттинской стоматологии заинтересовались следователи. Они уже возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, погибшая приехала в Тольятти из Казахстана, на операцию в клинику пришла 8 августа. На данный момент не ясно, проверяли ли медики, есть ли у нее противопоказания, но после того, как был применен газовый наркоз, у пациентки остановилось сердце.

- Планировалось лечение кариеса с применением аппарата для ингаляционной анестезии, - уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета. - После отключения подачи наркоза у ребенка зафиксировано нарушение сердечного ритма. Проведенные реанимационные мероприятия результата не дали, зафиксирована клиническая смерть.

Причины гибели ребенка предстоит установить экспертам. Тем временем, прокуратура Центрального района Тольятти уже организовала проверку клиники на предмет соблюдения требований федерального законодательства о здравоохранении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В тольяттинской стоматологии скончалась второклассница

По предварительным данным, 10-летняя девочка не пережила наркоз (подробности)