Сотрудники СВГК восстановили газоснабжение в Челно-Вершинах

Газопровод был поврежден в результате ДТП Фото: Предоставлено "Комсомолке"

9 августа в Челно-Вершинах автомобиль сбил с опор и повредил надземный газопровод высокого давления и надземный переход через дорогу по улице. Аварийная служба СВГК немедленно локализовала аварийную ситуацию путем закрытия задвижки на газопроводе.

В результате происшествия без газа остались более 300 жилых домов. Впрочем, вскоре специалисты ситуацию исправили.

К концу дня силами Челно-Вершинского отделения межрайгаза "Сергиевск" СВГК строительно-восстановительные работы были завершены.

- Уже утром 10 августа специалисты отделения приступили к подключению объектов к сети газоснабжения, - сообщает пресс-служба ООО "СВГК"

В настоящее время газоснабжение Челно-Вершин полностью восстановлено.