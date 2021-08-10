В Самарской области парень украл гараж у пенсионерки

Полицейские нашли парня, который украл гараж у пенсионерки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани будут судить молодого человека, который украл гараж у пенсионерки. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее гараж пропал, а на его месте остались лишь вещи, которые в нем хранились.

Осмотрев место происшествия и опросив возможных свидетелей, полицейские выявили грузовик, на котором вывозили гараж в пункт приема металлолома, а в дальнейшем установили и личность подозреваемого.

Им оказался ранее не судимый 19-летний местный житель. Он присмотрел гараж, который решил украсть и сдать в металлолом, и привлек к его вывозу знакомых. Им он рассказал, что купил гараж и попросил помочь вывезти его. Те согласились, не зная о преступных намерениях парня.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело, возбужденное по факту случившегося, передано в суд для рассмотрения.