Самара вошла в ТОП-20 курортов в бархатный сезон

Самара вошла в топ-20 курортов осени Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самару недаром называют городом-курортом. Аналитический центр tutu.ru составили топ-20 направлений, куда собираются полететь на отдых россияне в бархатный сезон. В список попала и Самара.

Первое по популярности направление согласно результатам исследования – Сочи. Туда оформлено более 19% билетов от общего числа. На втором месте находится Симферополь – в Крым планируют полететь 15% купивших билеты. Топ-3 замыкает столица нашей родины Москва.

В список городов, пользующихся высоким спросом вошли Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные воды. В 20 лучших попала и Самара.

Столица Самарской области поднялась на 8 позиций в сравнении с результатом 2020 года.