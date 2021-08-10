Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 15:13

Самара вошла в ТОП-20 курортов в бархатный сезон

Город оказался не менее желанным, чем Анапа или Минеральные Воды
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самара вошла в топ-20 курортов осени

Самара вошла в топ-20 курортов осени

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самару недаром называют городом-курортом. Аналитический центр tutu.ru составили топ-20 направлений, куда собираются полететь на отдых россияне в бархатный сезон. В список попала и Самара.

Первое по популярности направление согласно результатам исследования – Сочи. Туда оформлено более 19% билетов от общего числа. На втором месте находится Симферополь – в Крым планируют полететь 15% купивших билеты. Топ-3 замыкает столица нашей родины Москва.

В список городов, пользующихся высоким спросом вошли Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные воды. В 20 лучших попала и Самара.

Столица Самарской области поднялась на 8 позиций в сравнении с результатом 2020 года.