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Общество10 августа 2021 15:15

В Самаре женщина арендовала офис и открыла там незаконный игорный клуб

Теперь ей грозит штраф до 1 млн рублей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре будут судить женщину за организацию незаконного игорного клуба

В Самаре будут судить женщину за организацию незаконного игорного клуба

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить женщину, которая открыла незаконный игорный клуб в арендованном офисе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В декабре прошлого года женщина арендовала офис на улице Фрунзе и разместила там компьютеры, на которых через интернет можно было играть в азартные игры. При этом она сама на месте координировала работу своего незаконного клуба.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения. Женщине грозит штраф до 1 млн рублей.