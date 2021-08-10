В Самаре женщина арендовала офис и открыла там незаконный игорный клуб

В Самаре будут судить женщину за организацию незаконного игорного клуба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить женщину, которая открыла незаконный игорный клуб в арендованном офисе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В декабре прошлого года женщина арендовала офис на улице Фрунзе и разместила там компьютеры, на которых через интернет можно было играть в азартные игры. При этом она сама на месте координировала работу своего незаконного клуба.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения. Женщине грозит штраф до 1 млн рублей.