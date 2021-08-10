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Общество10 августа 2021 15:47

На Самарскую область надвигается гроза и сильный ветер

В грозу рекомендуют не выходить из дома без необходимости
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области ожидается гроза

В Самарской области ожидается гроза

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидают грозу и усиление ветра. Об этом сообщают в региональном МЧС.

В ближайшие часы в регионе прогнозируют ветер до 15-20 м/с, дождь и грозу. Такая погода сохранится и вечером 10 августа.

В грозу рекомендуют оставаться дома, не пользоваться электроприборами и телефоном. На улице во время грозы не рекомендуют прятаться от стихии за ненадежными конструкциями и старыми деревьями.

Сейчас в Самарской области местами более 30 градусов тепла, ожидается, что такая погода продержится еще несколько дней.