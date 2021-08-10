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Общество10 августа 2021 16:02

В Самаре ограничат движение в центре города

Ограничения снимут 17 августа
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В центре Самары перекроют улицу Полевую. ФОТО: Администрация городского округа Самара

В центре Самары перекроют улицу Полевую. ФОТО: Администрация городского округа Самара

В центре Самары перекроют движение в связи с перевооружением теплотрассы. Об этом сообщает администрация городского округа Самара.

Ограничения коснутся улицы Полевой – там движение ограничат на участке от Молодогвардейской до Галактионовской, включая перекрёсток с Молодогвардейской. Движение будет перекрыто с 12:00 10 августа до 06:00 17 августа.

Также, на период работ скорректируют движение автобусов №24 и №92. Пешеходный переход в указанном месте также будет перекрыт.

В администрации просят горожан с пониманием отнестись к данным ограничениям и заранее планировать свои маршруты.