В Самаре ограничат движение в центре города

В центре Самары перекроют улицу Полевую. ФОТО: Администрация городского округа Самара

В центре Самары перекроют движение в связи с перевооружением теплотрассы. Об этом сообщает администрация городского округа Самара.

Ограничения коснутся улицы Полевой – там движение ограничат на участке от Молодогвардейской до Галактионовской, включая перекрёсток с Молодогвардейской. Движение будет перекрыто с 12:00 10 августа до 06:00 17 августа.

Также, на период работ скорректируют движение автобусов №24 и №92. Пешеходный переход в указанном месте также будет перекрыт.

В администрации просят горожан с пониманием отнестись к данным ограничениям и заранее планировать свои маршруты.