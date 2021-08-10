"Эковоз" организовал благотворительную акцию для школьников Самарской области

Всех неравнодушных приглашают присоединиться к акции Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Эковоз" объявил о старте благотворительной акции "Помоги собраться в школу!". В преддверии 1 сентября ГК предлагает неравнодушным гражданам оказать помощь тем семьям, которые в ней нуждаются.

- Совсем скоро наступит 1 сентября - праздник знаний и приятный повод для добрых дел!

Давайте, все вместе поможем собрать детей семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Очень хочется, чтобы для всех начало учебного года стало праздником, - говорят представители компании.

Пунктов сбора организовано несколько. В Тольятти он работает на улице Фрунзе, 43а, где главный вход. В Самаре - на Вилоновкой, 13, где находится общественный центр "Сбербанка". Кроме того, в обоих городах для указанных целей будет курсировать Экомобиль. Расписание его изучить можно на сайте www.ekovoz.ru в разделе "Проекты".

Приносить можно все необходимое: новые пеналы, карандаши, фломастеры, тетради, кисти, краски, альбомы для рисования, цветную бумагу, рюкзаки, школьную одежду. Сбор длится с 10 по 29 августа, а уже 30 и 31 августа дети получат свои школьные наборы.