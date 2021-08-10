В Самаре хотят убрать детские площадки с коммунальных сетей

Детские площадки хотят убрать с коммунальных сетей

В Самаре планируют убрать детские площадки и различные строения с территорий, где проходят трубы холодного водоснабжения. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

В городе на сетях сейчас находится порядка 400 различных строений, которых на тех местах быть не должно. Среди таких построек торговые павильоны, гаражи, площадки для мусора, заборы и другие строения.

Кроме того, на сетях находится более 60 детских площадок. Как отмечают представители "РКС-Самара", в случае порыва коммуникаций может появиться струя воды, которая бьет на высоту 10-этажного дома. Если на пути такого потока окажется человек, последствия могут быть самые неприятные.

"РКС-Самара" и прокуратура намерены совместно выявлять незаконные объекты на сетях и убирать их.