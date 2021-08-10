В Самаре трое неизвестных угрожали таксисту ножом и отобрали у него 150 рублей

По факту происшествия проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители разбираются в обстоятельствах разбойного нападения на местного жителя. 9 августа, примерно в четыре часа утра, трое неизвестных ограбили 33-летнего мужчину, который работает в такси.

- Он посадил их в машину на заправке около поселка Новосемейкино. Нападение произошло уже в Самаре на Ново-Вокзальной у дома № 106. Добычей налетчиков, которые угрожали водителю ножом, стали 150 рублей, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас силовики выясняют все обстоятельства случившегося. Потерпевший описал полицейским приметы своих обидчиков. Всем им на вид от 25 до 30 лет, молодые люди славянской внешности.