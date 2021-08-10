В Самарской области оценили, как управляющие компании готовятся к зиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области оценили готовность к зиме управляющих компаний и ТСЖ.

По данным АО "ЭнергосбыТ Плюс", летом управляющим организациям необходимо провести гидравлические испытания, промывку сетей в доме, установить в теплосетях устройства регулирования уровня потребления, поставить регуляторы температуры, восстановить тепловую изоляцию и загерметизировать тепловые вводы, чтобы вода не попадала в подвалы.

Сейчас промывку и опрессовку сделали 50% управляющих организаций Самары, 70% - в Тольятти, 72% - в Сызрани и Новокуйбышевске. Что касается других перечисленных обязательных мероприятий, то их сделали лишь несколько управляющих организаций региона.