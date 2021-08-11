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Общество11 августа 2021 6:34

Владимир Филипенко отстранен от должности главы госохраны объектов культурного наследия в Самаре

В ведомстве временно назначен новый руководитель
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Владимир Филипенко является фигурантом уголовного дела

Владимир Филипенко является фигурантом уголовного дела

Владимир Филипенко отстранен от должности главы управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Исполняющим обязанности руководителя назначен Иван Стафеев, такая информация содержится на сайте ведомства.

Поводом для отстранения Филипенко стало уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Следствие считает, что Филипенко намеренно не включал объект археологического наследия в соответствующий перечень, тем самым создавая условия для разрешения там застройки.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.