Самарский параатлет установил личный рекорд на вейкборде в Анапе

Самарский параатлет проехал на вейкборде в Анапе. Фото - скриншот

Самарский параатлет Константин Ганичкин вызвал восторг публики в Анапе, проехав на вейкборде и установив личный рекорд. Об этом сообщает "Анапа Регион".

Мастер спорта по плаванию, призер международных турниров среди параспортсменов недавно увлекся сноубордом, затем оказался в Анапе и освоил еще и вейкборд.

В Анапе на вейкборде он преодолел дистанции в 2 км, что стало его личным рекордом.

По мнению зрителей, спортсмен без руки и ноги продемонстрировал образец силы духа и целеустремленности, подав пример и мотивировав к достижениям других любителей спорта.