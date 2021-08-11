Отца двоих детей от разных браков отправили на общественные работы за неуплату алиментов

Алиментщика приговорили к общественным работам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отца двоих детей в Сызрани, у которого двое детей от разных браков, отправили на общественные работы за неуплату алиментов. Об этом сообщили в УФССП по Самарской области.

У мужчины сын и дочь, которым он не платил алименты. После того, как он накопил долги в 150 тысяч рублей, в отношении него завели административное дело.

Суд приговорил мужчину к 40 часам обязательных общественно-полезных работ. Отца предупредили, что если он и дальше не будет платить алименты своим детям, то ему грозит уже уголовная ответственность и до 1 года лишения свободы.