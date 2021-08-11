Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 8:20

Отца двоих детей от разных браков отправили на общественные работы за неуплату алиментов

Если мужчина и дальше не будет платить алименты, ему грозит лишение свободы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Алиментщика приговорили к общественным работам

Алиментщика приговорили к общественным работам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отца двоих детей в Сызрани, у которого двое детей от разных браков, отправили на общественные работы за неуплату алиментов. Об этом сообщили в УФССП по Самарской области.

У мужчины сын и дочь, которым он не платил алименты. После того, как он накопил долги в 150 тысяч рублей, в отношении него завели административное дело.

Суд приговорил мужчину к 40 часам обязательных общественно-полезных работ. Отца предупредили, что если он и дальше не будет платить алименты своим детям, то ему грозит уже уголовная ответственность и до 1 года лишения свободы.