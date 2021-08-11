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Общество11 августа 2021 9:45

В Самарской области продают дневники для школьников с ошибками

Издателя дневника могут оштрафовать
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В соцсетях выкладывают фото дневника с ошибками

В соцсетях выкладывают фото дневника с ошибками

В Самарской области родители выкладывают в соцсети фото дневников для нового учебного года, в которых допущены ошибки.

Родители насчитали как минимум три очевидные ошибки в дневниках - "фамиля", "учерждения", "воскресение". При этом в комментариях в соцсетях поражаются, как дневники в таком виде попали в продажу, а также рассказывали, что высказывали претензии производителю.

Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, в дневниках также без разрешения использовали герб Самарской области, за что издателя дневника могут оштрафовать.