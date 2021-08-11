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Происшествия11 августа 2021 11:24

В Самаре Lexus столкнулся с Toyota: пострадала 9-летняя девочка

Маленькой пассажирке назначили лечение
Ирина СИНЕГУБОВА
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Стаж вождения женщины составляет 25 лет

Стаж вождения женщины составляет 25 лет

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 10 августа, в 16:15 в Самаре при столкновении автомобилей Lexus и Toyota пострадала 9-летняя девочка.

— 43-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Lexus, ехала по улице Кольцевой в сторону улицы Потапова вместе со своей дочерью, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

На нерегулируемом перекрестке автомобилистка не уступила дорогу машинам справа и столкнулась с 30-летним водителем автомобиля Toyota, который ехал по Потапова прямо. Ребенку назначили лечение.

У женщины стаж вождения 25 лет, она находилась в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.