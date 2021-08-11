В Самарской области снова более 400 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще 451 человек заразился коронавирусом. Такие данные в среду, 11 августа, представлены на сайте стопкоронавирус.рф. Также сообщили, что из заболевших ранее выздоровели 197 человек.

Все в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 81 390 человек, из которых уже выписались 73 105.

За сутки в регионе 19 новых смертельных случаев, всего среди заразившихся умерли 2 819 человек.

В целом по стране 21 571 новый случай заражения коронавирусом в 85-ти регионах страны. С начала пандемии заболели 6,5 млн человек.