В Самарской области у шести пенсионеров мошенники выманили 1,4 млн рублей

Доверчивые пенсионеры верят, что их родственникам нужна помощь Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области за неделю шесть жителей региона стали жертвами мошенников. Общая сумма похищенного составила 1,4 миллионов рублей.

— 70-летней женщине позвонили и сказали, что ее близкий попал в аварию и необходимы деньги, чтобы не было проблем. Пенсионерка отдала 100 тысяч рублей подъехавшему неизвестному, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Аналогичный случай произошел с 86-летним мужчиной, он отдал 450 тысяч рублей. У 83-летней женщины мошенникам удалось выманить 200 тысяч рублей якобы для помощи двоюродной сестре.

79-летней жительнице Самары позвонили и представились адвокатом ее сына, сказав, что после аварии сбитый им пешеход оказался в реанимации. В итоге пенсионерка отдала 300 тысяч рублей. В такой же ситуации оказалась 85-летняя женщина, отдавшая 50 тысяч рублей. Еще одну пенсионерку в возрасте 82 лет обманули на 300 тысяч рублей.