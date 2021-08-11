В Тольятти в лесу сделают спортивные площадки

В Тольятти построят новые спортплощадки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти планируют поставить спортивные площадки в лесу. Об этом сообщают в городской думе автограда.

Площадку появилась возможность сделать, поскольку в город дополнительно поступило 79 млн рублей из вышестоящих бюджетов.

Несколько спортивных площадок планируют поставить по программе поддержки инициатив населения.

Также деньги планируется потратить на ремонт дворов в городе - на эти цели направят 50 млн рублей. Еще 26 млн рублей потратят на приведение в порядок ряда дорог. В частности, починят дублер на улице Жукова в 11-м квартале Автозаводского района, а также дорогу на улице Тополиной.