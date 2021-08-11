В Промышленном районе Самары благоустроят 11 дворов

Всего за год обновят 50 дворовых территорий ФОТО: администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Промышленном районе Самары исходя из пожеланий жителей обновят 11 дворовых территорий.

— Это касается Московского шоссе, 151, Краснодонской, 35, Георгия Димитрова, 112 и 87, проспекта Кирова, 236, Победы, 100/5 и других, — рассказали в администрации Самары.

Также изменят дворы по адресам: Томашевский тупик, 14, Стара Загора, 103 и 72, Силина, 6 и Ташкентская, 222, 224, 226, 228, 230.

Работы ведутся одновременно на данных территориях, в скором времени должны прислать декоративные объекты и начать укладывать резиновое покрытие.

Во многих дворах помимо современных детских игровых площадок, сделают зоны и для взрослых, где будет теннисный стол и тренажеры.

Проекты благоустройства каждого двора можно посмотреть на сайте администрации района. В этом году всего в Самаре оборудуют 50 дворовых территорий.