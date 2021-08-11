В Самаре у иностранца нашли 477 свертков с героином

Мужчина, у которого нашли героин, арестован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изъяли крупную партию героина, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В квартире на улице Ташкентской, где проживал гражданин одного из близлежащих государств, нашли порядка 2,6 кг героина. Наркотик находился в свертках, которые мужчина прятал в диване и креслах. Всего нашли 477 свертков.

Как выяснилось, 29-летний молодой мужчина приехал в Самарскую область в июле на заработки. Он намеревался сбывать в регионе наркотик через закладки.

Сейчас оперативники устанавливают каналы поставки наркотиков. Мужчина, который хранил дома героин, арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.