В Самаре 173 заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразился 451 человек, сообщили в региональном штабе в среду, 11 августа.

Больше всего заразившихся нашли в областной столице, где 173 заболевших. Следом в списке идут Тольятти (90) и Чапаевск (19).

В регионе 19 новых смертельных случаев. Среди заразившихся умерли десять мужчин в возрасте от 53-х до 90 лет, а также девять женщин от 50-ти до 84-х лет.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 81 390 человек, из которых 73 105 выздоровели, 2 819 умерли.