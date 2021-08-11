В Самаре на Московском шоссе автобус №67 попал в ДТП с двумя иномарками, есть пострадавшие

Легковой автомобиль "подрезал" автобус. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 11 августа, около половины десятого на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова произошло ДТП с участием рейсового автобуса №67 и двух иномарок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в результате аварии пострадали два пассажира из общественного транспорта.

По предварительным данным, водитель на автомобиле «Тойота» не убедился в безопасности маневра при перестроении и столкнулся с автобусом «Лиаз». От удара легковой автомобиль отбросило на «Митсубиси», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, их госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.