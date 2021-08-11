Пострадавший в ДТП с автобусом в Турции 5-летний ребенок остается в тяжелом состоянии

Автобус с самарскими туристами попал в ДТП в Турции

Пятилетний ребенок, пострадавший в аварии с автобусом в Турции, остается в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили "КП-Самара", его пока не могут перевезти в Россию, мальчик находится в реанимации.

Авария с автобусом, в котором ехали самарские туристы, произошла в Турции 2 августа. В автобусе находилось 22 пассажира, большинство из которых были из Самарской области. В результате ДТП три человека погибли.

Ранее в регион приехали пострадавшие в аварии отдыхающие, несколько человек остаются в больницах в Турции. Недавно в Самарской области похоронили школьницу, которая пострадала в той аварии.

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