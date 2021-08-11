В Сызрани женщина на «Лада Гранте» сбила мужчину

На данный момент уточняются обстоятельства аварии ФОТО: ОГИБДД Сызрани Фото: СОЦСЕТИ

Вчера вечером, 10 августа, в Сызрани произошло ДТП. Примерно в 22:00 на улице Московской, 8 «Лада Гранта», за рулем которой находилась местная жительница, сбила пешехода.

— Под колеса 51-летней автомобилистки попал 51-летний мужчина, который находился на дороге по ходу движения транспорта, — рассказали в ОГИБДД Сызрани.

В результате ДТП мужчину госпитализировали в больницу, его состояние неизвестно. Уточняются и обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция напоминает, что переходить проезжую часть нужно в специально отведенных местах, убедившись, что водитель автомобиля собирается остановиться и пропустить вас.