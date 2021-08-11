Дмитрий Азаров побывал на стройплощадке Самарской исторической мечети

Все мусульмане ждали и ждут, когда завершатся работы

2 октября 2021 года Самарская историческая мечеть будет отмечать 130 лет со дня открытия. Именно к этой дате было принято решение провести масштабную реставрацию объекта культурного наследия. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично проинспектировал ход работ.

- Проект выглядит очень достойно. Уверен, что все задуманное будет сделано в обозначенные сроки, и обновленная историческая мечеть вновь порадует своей красотой жителей и гостей самарской земли, - отметил губернатор.

Напомним, реконструкция исторической мечети началась несколько лет назад. За это время был укреплен фундамент, возведена двухэтажная пристройка с куполом и 38-метровым минаретом с видом на Волгу и центр Самары. Кроме того, в мечети построили цокольный этаж с инженерными помещениями, гардеробом и санузлом. Здесь же будет возрождена старейшая библиотека с уникальными книгами

- Купол будут расписывать самарские умельцы, которые оформляли Софийский собор. К юбилейной дате основные работы так внутри, так и на фасаде будут завершены, - заверил губернатора руководитель подрядной организации Тахир Аюпов.

Стоит отметить, что мастера восстановили лепнину по сохраненным эскизам 1903 года, в настоящее время осталось установить два мозаичных панно, которые делают в Самаре и в Ташкенте. Также подрядчик должен завершить внутреннюю отделку помещений и благоустроить территорию.

Губернатор поручил мэру Самары Елене Лапушкиной оказать оказать содействие и привести в порядок фасады домов, расположенных рядом с исторической мечетью.

Самарская историческая мечеть была построена в 1891 году. В советские годы в здании располагался детский сад, а 16 лет назад мечеть вернули верующим. Во время реставрации мечеть продолжает работать.