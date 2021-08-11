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Общество11 августа 2021 14:18

В Самарской области решают, как наказать издателя дневника с ошибками

Родители школьников были возмущены, что такие дневники появились в продаже
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области продавали дневники с ошибками

В Самарской области продавали дневники с ошибками

Административная комиссия в Самаре рассмотрит дело о дневниках с ошибками и решит, какое наказание избрать для издателя. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Самарской области в продажу поступил "дневники самарского школьника", в котором родители нашли несколько очевидных ошибок и выложили фото дневника в соцсети.

Как выяснилось, дневники издавала компания "Союз Самара". Это частная компания, сейчас ее могут оштрафовать за использования герба региона без разрешения, его напечатали на обложке дневников.

Рассмотрение этого дела административная комиссия начнет в ближайшее время.