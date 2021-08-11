Житель Самары разнёс остановку собственным лбом

В Самаре мужчина лбом разнёс стекло на остановке. ФОТО: Соцсети

Житель Самары лбом выбил стекло на остановке «Барбошина поляна». Совершил он это случайно, вовремя не оторвавшись от экрана телефона. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, мужчина на полном ходу влетел в стекло, которое упало на мусорку. К счастью, кроме него больше никто дождём осколков не поранился. Да и сам пробивной мужчина не сильно переживал за травму.

- Только кровь со лба вытирал и топал вперёд. Пока через стекла пробрались – мужик слинял уже. Женщина предлагала ему антисептиком хоть побрызгать, но он не слышал – у него здоровенные наушники были, - рассказала очевидец событий Ната.

В комментариях под записью люди удивляются, с какой скоростью шёл человек, чтобы снести стекло, а также сокрушаются по поводу того, что за гаджетами многие не видят реального мира.