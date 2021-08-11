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Общество11 августа 2021 15:24

Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»

Компания МТС проанализировала популярность аудиогидов по туристическим точкам Самарской области летом 2021 года
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По статистике МТС, чаще всего пользователи читали и слушали информацию о Спасской башне Сызранского кремля, объектах, расположенных на самарской набережной, а также достопримечательностям национального парка «Самарская Лука». При этом интерес к самарским памятникам оставался стабильным на протяжении всего лета, а информация о Самарской Луке и Сызрани вызывала всплеск интереса накануне каждых выходных в июне и июле.

Более 60 процентов посетителей, виртуально «гулявших» по Самаре и Сызрани летом 2021 года, составляют москвичи, тогда как в предыдущие годы основная масса пользователей, интересовавшихся красотами Самарской области, приходилась на жителей соседних регионов Поволжья – Татарстан, Башкортостан и Нижегородскую область. Выросла и доля прослушиваний аудиогидов по городам Самарской области и национальному парку «Самарская Лука» - если в прошлом году в среднем только треть пользователей предпочитала именно слушать, а не читать информацию в виртуальных путеводителях, то в этом году доля слушателей увеличилась до 45 процентов, а по объектам Самарской Луки – сравнялась с числом прочтений.

Изменился и топ самых популярных среди туристов достопримечательностей Самары. Если раньше его возглавляли музей «Самара космическая» и Жигулевский пивзавод, то сейчас лидером по просмотрам стала скульптура «Бурлаки на Волге», незначительно опередившая памятники основателю Самары Григорию Засекину и герою фильма «Белое солнце пустыни» красноармейцу Сухову, а также католический костел на улице Фрунзе и недавно отреставрированное здание кухмистерской фон Вакано на Красноармейской.

В настоящее время гости и жители Самарской области могут больше узнать об истории, культуре и природе региона с помощью четырех интерактивных гидов МТС: «Виртуальных прогулок» по Самаре, Тольятти и Сызрани, а также онлайн-путеводителя «Место силы. Самарская Лука».