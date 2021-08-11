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Общество11 августа 2021 15:44

Из-за пандемии сельскохозяйственные регионы России выбирают самарские плуги и культиваторы

Производство техники налажено в Кинельском районе на предприятии "Волгаагромаш"
Геннадий ВЕТРОВ
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Местные предприятия активно развиваются

Местные предприятия активно развиваются

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Руководитель фракции "Единая Россия" в самарской губернской думе Александр Живайкин побывал на предприятии "Волгаагромаш" в Кинельском районе. Оно специализируется на производстве почвообрабатывающий орудий - плугов и культиваторов, которые в год пандемии стали очень востребованы.

Во времена коронавируса импорт техники значительно сократился. На "Волгаагромаше" к изготовлению продукции подходят грамотно, применяются детали и узлы собственного производства, а наличие конструкторского отдела позволяет разрабатывать технику от идеи до серийного производства. Не удивительно, что сегодня поставка сделанных здесь товаров производится во все основные сельскохозяйственные регионы страны.

- Я очень рад, что в Кинельском районе есть такие положительные примеры. Развитие производств на селе - это создание новых рабочих мест, а, значит, и привлечение молодежи, - уверен Живайкин.

Для поддержки сел в губернии действует госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". Меры уже зарекомендовали себя. Их обещают активно развивать.