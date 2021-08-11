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Общество11 августа 2021 16:11

В Самарской области утвердили новый прожиточный минимум на 2022 год

В правительстве региона подписали новое постановление
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самаре прожиточный минимум увеличился на 254 рубля

В Самаре прожиточный минимум увеличился на 254 рубля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума в регионе на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2022 год. Документ был подписан 10 августа 2021 года.

Согласно постановлению, в 2022 году величина прожиточного минимума на душу населения составит 11 233 рублей, для трудоспособного населения – 12 611 рублей, для пенсионеров – 9 693 рубля, а на детей – 11 440 рублей.

Напомним, в текущем году прожиточный минимум на душу населения составляет 10 979 рублей, для трудоспособных граждан он составляет 12 126 рублей, для пенсионеров – 9 320 рублей, а для детей 11 тысяч рублей.