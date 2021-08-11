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Происшествия11 августа 2021 17:09

В Самаре на подполковника полиции возбудили уголовное дело за взятку в 10 тысяч рублей

Сейчас проводится служебная проверка
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Начальник отдела получил деньги от лица, действующего в рамках оперативного эксперимента

Начальник отдела получил деньги от лица, действующего в рамках оперативного эксперимента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции в Кировском районе, которого подозревают в получении взятки.

По версии следствия, 4 августа подозреваемый в своем кабинете получил от гражданина, действующего в рамках оперативного эксперимента, 10 тысяч рублей в качестве взятки.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначена служебная проверка. Если вина подполковника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, и он понесет ответственность в рамках закона.