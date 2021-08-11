В Самарской области разрабатывают меры для поддержки животноводов

У животноводов есть проблемы с кормами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Руководитель фракции "Единая Россия" в самарской губернской думе Александр Живайкин 10 августа побывал в Кинельском районе, где познакомился с реализацией государственной программы, направленной на поддержку сел. Так, он посетил СПК им. Куйбышева - одну из передовых животноводческих ферм, которая специализируется на производстве молока, мяса, зерновых, масличных и кормовых культур.

Сейчас поголовье крупного рогатого скота на ферме составляет почти 2 тысячи голов. В прошлом году там произвели почти 5 тысяч тонн молока.

Местные работники используют в своей деятельности только современные технологии - фильтры с серебром для тонкой очистки. В хозяйстве есть лаборатория со всеми нужными приборами и реактивами.

Главная проблема животноводов - кормовая база. Хозяйство само вынуждено заниматься этим вопросом, однако растить фураж в разы менее рентабельно, чем, например, тот же подсолнечник. Без господдержки здесь не обойтись.

- Мы видим, что нужны новые механизмы. Каждая отрасль АПК нуждается в точечном дифференцированном подходе. Наша задача законодателей - подставить свое плечо, - заявил Живайкин.

Депутат обсудил с коллегами и животноводами, какие меры можно использовать для того, чтобы кормовая база не была "тяжким грузом". Варианты обещали проработать в ближайшее время.