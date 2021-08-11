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Происшествия11 августа 2021 17:52

Обманчивые Гагры: жительницу Тольятти «развели» на 25 тысяч рублей

Она пыталась забронировать жилье на курорте, но попала в лапы аферистов
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Чтобы увидеть знаменитую колоннаду в мавританском стиле, иной раз приходится преодолеть немало препятствий

Чтобы увидеть знаменитую колоннаду в мавританском стиле, иной раз приходится преодолеть немало препятствий

Фото: Евгения КОРОБКОВА

Тольяттинские полицейские расследуют уголовное дело об испорченном отдыхе. Екатерина Георгиевна наткнулась на мошенников на популярном сайте для бронирования квартир, домов и отелей, которым пользуются миллионы туристов по всему миру.

В конце июня она перевела 25 тысяч рублей за жилье в Гаграх, но осталась и без денег, и без апартаментов, на которые рассчитывала. Приемлемый вариант пришлось искать спешно из того, что было в наличии уже во время отпуска.

- Заявление в полицию поступило 15 июля, мы провели проверку, и 23 числа возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Где скрывается аферист – в России или Абхазии, пока не известно. Полиция ведет расследование.