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Общество11 августа 2021 18:06

В Самаре проследят за тем, чтобы компенсацию за вывод ТКО жителям частного сектора выплачивали без сбоев

Новые меры поддержки вступили в силу с 1 августа
Валерий СОКОЛОВ
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Депутаты проведут разъяснительную работу в районах

Депутаты проведут разъяснительную работу в районах

Депутаты и активисты «Единой России» будут следить за тем, чтобы механизм выплат компенсаций за вывоз мусора заработал без сбоев. Единороссы проведут консультации с главами муниципалитетов и помогут органам соцзащиты справиться с потоком обращений жителей губернии.

Напомним, новые меры поддержки для жителей Самарской области вступили в силу с 1 августа 2021 года. Согласно подписанному губернатором постановлению, расходы на обращение с мусором частично возместят владельцам частных домов, площадь которых находится в границах от 80 до 250 квадратных метров.

- Данные меры о компенсации расходов на вывоз мусора коснутся тысяч семей в Самарской области. Более 28 тысяч домовладельцев, которые не имеют долгов за вывоз ТКО и располагают документами, подтверждающими право собственности соответствующих площадей, получат право на получение поддержки правительства, - отметил руководитель фракции Александр Живайкин.