В Самарской области наградили парня, который вытащил пожилого мужчину из горящего дома

Амаяк Манучарян получил почетную грамоту думы Кинеля

11 августа 2021 года наградили молодого человека, который спас дедушку из горящего дома в Кинеле. 23-летний Амаяк Манучарян получил грамоту Думы городского округа Кинель за смелость и мужество.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 26 июля 2021 года в одном из домов по улице Золинская. Молодой человек проезжал мимо и увидел пожар. Амаяк бросился на помощь и вынес на улице пожилого хозяина дома, который к тому времени уже надышался едким дымом.

Героический поступок Амаяка не остался незамеченным, а получил широкую огласку как пример мужества и неравнодушия. Депутат думы Владимир Гришин выступил с инициативой наградить отважного парня. Амаяку Манучаряну в торжественной обстановке вручили почетную грамоту за мужество, смелость при исполнении гражданского долга – спасения человека на пожаре в условиях, сопряженных с риском для жизни.