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Общество11 августа 2021 18:45

В Самарской области наградили парня, который вытащил пожилого мужчину из горящего дома

23-летний Амаяк Манучарян получил заслуженную награду за смелость и мужество
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Амаяк Манучарян получил почетную грамоту думы Кинеля

Амаяк Манучарян получил почетную грамоту думы Кинеля

11 августа 2021 года наградили молодого человека, который спас дедушку из горящего дома в Кинеле. 23-летний Амаяк Манучарян получил грамоту Думы городского округа Кинель за смелость и мужество.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 26 июля 2021 года в одном из домов по улице Золинская. Молодой человек проезжал мимо и увидел пожар. Амаяк бросился на помощь и вынес на улице пожилого хозяина дома, который к тому времени уже надышался едким дымом.

Героический поступок Амаяка не остался незамеченным, а получил широкую огласку как пример мужества и неравнодушия. Депутат думы Владимир Гришин выступил с инициативой наградить отважного парня. Амаяку Манучаряну в торжественной обстановке вручили почетную грамоту за мужество, смелость при исполнении гражданского долга – спасения человека на пожаре в условиях, сопряженных с риском для жизни.