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Общество11 августа 2021 20:44

В Самаре будут судить директора двух управляющих компаний за причинение ущерба на сумму более 121 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Экс-руководитель УК предстанет перед судом

Экс-руководитель УК предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под суд пойдет бывший руководитель двух управляющих компаний за причинение имущественного ущерба на сумму более 121 миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 год директор УК, зная о сумме поступивших денежных средств от собственников помещений в многоквартирных домах, умышленно не перечислил их в адрес ресурсоснабжающей организации.

В настоящее время уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение ущерба) передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.