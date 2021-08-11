В Самаре будут судить директора двух управляющих компаний за причинение ущерба на сумму более 121 млн рублей

Экс-руководитель УК предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под суд пойдет бывший руководитель двух управляющих компаний за причинение имущественного ущерба на сумму более 121 миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 год директор УК, зная о сумме поступивших денежных средств от собственников помещений в многоквартирных домах, умышленно не перечислил их в адрес ресурсоснабжающей организации.

В настоящее время уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение ущерба) передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.