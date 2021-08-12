Дмитрий Комбаров подарил форму самарской детской футбольной команде "Крылья Мечты"

Ребята получили новую форму

Известный футболист Дмитрий Комбаров, последние два сезона игравший за "Крылья Советов", подарил форму детской футбольной команде "Крылья Мечты", где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Команда "Крылья Мечты" существует с 2008 года. Ее воспитанники принимали участие и становились призерами российских и международных соревнований.

Комбаров уже не первый раз помогает команде, ранее он обеспечивал ребят зимней экипировкой.

Комбаров в прошлом сезоне вместе с "Крыльями Советов" выиграл ФНЛ, а до этого выступал за "Динамо" и "Спартак", с которым становился чемпионом страны.