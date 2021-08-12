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Спорт12 августа 2021 7:05

Дмитрий Комбаров подарил форму самарской детской футбольной команде "Крылья Мечты"

В команде тренируются ребята с ограниченными возможностями здоровья
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Ребята получили новую форму

Ребята получили новую форму

Известный футболист Дмитрий Комбаров, последние два сезона игравший за "Крылья Советов", подарил форму детской футбольной команде "Крылья Мечты", где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Команда "Крылья Мечты" существует с 2008 года. Ее воспитанники принимали участие и становились призерами российских и международных соревнований.

Комбаров уже не первый раз помогает команде, ранее он обеспечивал ребят зимней экипировкой.

Комбаров в прошлом сезоне вместе с "Крыльями Советов" выиграл ФНЛ, а до этого выступал за "Динамо" и "Спартак", с которым становился чемпионом страны.