Теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге турнира в Монреале

Анастасия Павлюченкова проиграла в Монреале. Фото - Instagram спортсменки

Теннисистка из Самары Анастасия Павлюченкова выступила на турнире в Монреале, где во втором круге уступила американке Джессике Пегуле.

Встреча продолжалась около двух часов и завершилась со счетом 6:1, 3:6, 2:6 в пользу американской теннисистки.

Анастасия Павлюченкова из Самары ранее стала олимпийской чемпионкой на играх в Токио, выступая в парном разряде вместе с Андреем Рублевым. На Олимпиаде Павлюченкова выступала от Московской области. Представляющая Самарскую область Дарья Касаткина от участия в Олимпиаде отказалась, недавно она принимала участие в турнире в Сан-Хосе.