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Общество12 августа 2021 8:25

В Жигулевске парень обиделся на знакомых и обвинил их в выдуманной краже

Теперь его самого обвиняют в ложном доносе
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Молодой человек заявил в полицию о краже, чтобы отомстить знакомым

Молодой человек заявил в полицию о краже, чтобы отомстить знакомым

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске молодой человек обиделся на двоих знакомых и обвинил их в выдуманной краже. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился 25-летний парень, который рассказал, что его избили и обокрали двое молодых людей - забрали его телефон и деньги. Якобы он встретился с ними на улице утром, они сразу же напали на него и ограбили.

Как выяснилось, конфликт действительно произошел, однако, никакой кражи не было. Вернувшись домой, обиженный молодой человек позвонил в полиции и обвинил своих знакомых в краже, чтобы отомстить. В действительности, у парня во время перепалки не было с собой ни денег, ни телефона.

Уголовное дело в итоге возбудили, но в отношении парня - за ложный донос. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.