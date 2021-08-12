Прививку от коронавируса в Самаре можно сделать круглосуточно
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области первую прививку от коронавируса сделали 913 тысяч человек, об этом сообщили в региональном правительстве.
В регионе ежедневно находят более 400 новых заразившихся коронавирусом, в то время как в начале лета было менее 100 за сутки. Наиболее эффективным методом защиты от инфекции называют вакцинацию.
Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги или в своей поликлинике, также сделать прививку можно в мобильных и круглосуточных пунктах.
При вакцинации необходимо сделать две прививки, сейчас в регионе оба раза привились 722 тысячи человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самаре сделают больше круглосуточных пунктов вакцинации
Самарцы предпочитают делать прививки по ночам (подробнее)