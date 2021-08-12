В Самарскую область доставили еще 17 тысяч доз вакцин "Спутник Лайт"

В Самарской области продолжается вакцинация
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарскую область поступили новые дозы вакцин, сообщают в региональном правительстве.
Привезли 16 тысяч вакцин "Спутник Лайт", которую рекомендуют делать в первую очередь тем, кто переболел коронавирусом, а также получают второй компонент. При этом, вакцину могут сделать и тем, кто прививается впервые, при этом можно ограничиться только одной прививкой. Также в регион привезли вакцину "ЭпиВакКорона".
По последним данным, вакцинацию в регионе завершили 722 тысячи человек. Сейчас в Самарской области ежедневно находят более 400 заразившихся коронавирусом.
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