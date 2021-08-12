Самарцы просят зарплату меньше, чем предлагают работодатели

В Самаре соискатели просят зарплату меньше, чем готовы предложить работодатели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы в объявлениях о поиске работы просят зарплату меньше, чем предлагают работодатели, выяснили эксперты "Авито Работы".

На первом месте по "скромности" сфера "Производство, сырье и сельское хозяйство". В то время, как работодатели предлагают зарплату в 30 тысяч рублей, соискатели просят 25 тысяч. В целом по стране разрыв еще больше - при предложении от работодателей в 35 тысяч соискатели просят всего 18 тысяч.

Претендуя на место на госслужбе или в НКО соискатели оценивают себя в 20 тысяч при предложении от работодателей в 30 тысяч.

Эксперты считают, такая разница связана с тем, что работодатели часто не удовлетворены качеством подготовки своих потенциальных сотрудников, особенно если это касается профессий, требующих специфических навыков.