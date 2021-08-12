В Жигулевске парня подозревают в убийстве мужчины, тело которого нашли после пожара

После пожара нашли тело убитого мужчины. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В Жигулевске молодого человека подозревают в убийстве мужчины, тело которого нашли после пожара в общежитии. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Тело 46-летнего мужчины нашли в комнате общежития после пожара 10 августа. Как показала экспертиза, он скончался от удара ножом в грудь.

По подозрению в убийстве задержали ранее судимого 21-летнего парня. В отношении него возбудили уголовное дело, решается вопрос о его возможном аресте.

Сейчас следователи выясняют причины произошедшего, устанавливают все обстоятельства случившегося.